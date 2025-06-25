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Волкановски назвал победителя в бою Топурия — Оливейра

Волкановски назвал победителя в бою Топурия — Оливейра
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал победителя в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Илия — очень агрессивный боец, который много рискует и идёт прямо на оппонента. Конечно, до него можно донести удар, но он будет отвечать аналогично. Такие парни всегда представляют опасность, особенно для меня.

Топурия опасен в каждой области. При выходе на бой с ним его надо уважать за это. Поэтому я собираюсь выбрать Илию в качестве победителя этого боя. Это будет ранний нокаут», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

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