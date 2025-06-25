Дастин Порье объяснил, в каком случае Илия Топурия станет легендой ММА

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил, в каком случае 28-летний экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия станет легендой в мире смешанных единоборств.

«Волкановски, Холлоуэй, Оливейра — это легенды [в ММА]. Поэтому, если Топурии удастся нокаутировать Чарльза, то он станет тем, кем назвал себя (несколько месяцев назад стало известно, что Илия поменял своё прозвище с «Матадора» на «Легенду», однако вскоре Топурия объявил, что решил отказаться от него. — Прим. «Чемпионата»). Он опасный, очень опасный парень», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой Топурии с бразильцем Чарльзом Оливейрой состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).