Дастин Порье рассказал, что должен сделать Оливейра, чтобы победить Топурию

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что должен сделать бразилец Чарльз Оливейра, чтобы победить испано-грузина Илию Топурию в бою за звание чемпиона UFC в категории до 70 кг. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Топурия уверен в своих навыках джиу-джитсу, поэтому собирается подыграть Чарльзу. Мы уже видели, как Оливейра реагирует на ситуации, когда парни подходят к нему и начинают работать с ним на земле, не боясь его приёмов. Я думаю, что в такие моменты он начинает сомневаться в себе.

Мне кажется, что Чарльзу следует сражаться с Илией так же, как и в бою со мной. Тогда он был полностью сфокусирован. В стойке Оливейра никогда не дрался со мной по-настоящему. Если мы и работали на ногах, то он запирал меня в клинч, блокируя корпусом.

Ему необходимо находиться либо в центре, либо у сетки октагона. Чарльз должен работать с Топурией в клинче, избегая обмена ударами, поскольку такой невысокий оппонент может быстро донести какой-либо удар», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.