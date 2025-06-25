Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье рассказал, что должен сделать Оливейра, чтобы победить Топурию

Дастин Порье рассказал, что должен сделать Оливейра, чтобы победить Топурию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что должен сделать бразилец Чарльз Оливейра, чтобы победить испано-грузина Илию Топурию в бою за звание чемпиона UFC в категории до 70 кг. Их поединок состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Топурия уверен в своих навыках джиу-джитсу, поэтому собирается подыграть Чарльзу. Мы уже видели, как Оливейра реагирует на ситуации, когда парни подходят к нему и начинают работать с ним на земле, не боясь его приёмов. Я думаю, что в такие моменты он начинает сомневаться в себе.

Мне кажется, что Чарльзу следует сражаться с Илией так же, как и в бою со мной. Тогда он был полностью сфокусирован. В стойке Оливейра никогда не дрался со мной по-настоящему. Если мы и работали на ногах, то он запирал меня в клинч, блокируя корпусом.

Ему необходимо находиться либо в центре, либо у сетки октагона. Чарльз должен работать с Топурией в клинче, избегая обмена ударами, поскольку такой невысокий оппонент может быстро донести какой-либо удар», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Live
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android