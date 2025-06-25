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Илия Топурия озвучил идеальный сценарий боя с Исламом Махачевым

Илия Топурия озвучил идеальный сценарий боя с Исламом Махачевым
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал, что ему хотелось бы провести бой с россиянином Исламом Махачевым за титул «лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории».

«Если он станет чемпионом в полусреднем весе, а я завоюю титул в лёгком весе, почему бы не сделать [нам бой за] пояс [лучшего бойца UFC] вне зависимости от весовой категории? Для меня это идеальный сценарий», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.

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