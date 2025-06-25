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«Никогда не замечал за ним такого». Волкановски выделил особую черту Илии Топурии

«Никогда не замечал за ним такого». Волкановски выделил особую черту Илии Топурии
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выделил особую черту своего бывшего соперника 28-летнего испано-грузина Илии Топурии.

«У него невероятная концентрация. Даже когда что-то идёт не по плану, Илия словно сфокусирован на своей цели, как будто говорит себе: «Я найду этот момент». Вы можете пытаться помешать ему, но он будет продолжать искать свой шанс. Большинство людей на его месте стали бы сомневаться в себе и думать: «Может быть, мне стоит подождать. Лучше не бить, пока не буду уверен, что удар попадёт точно». Но я никогда не замечал за Илией такого. Когда человек остаётся таким же стойким и уверенным в себе на протяжении всего поединка, он становится особенно опасным, поскольку если ему удастся найти правильный момент, то он сможет отправить в нокаут любого, даже в лёгком весе», — приводит слова Волкановски портал Sportskeeda.

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