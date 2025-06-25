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Ислам Махачев назвал главную причину перехода в полусредний вес

Ислам Махачев назвал главную причину перехода в полусредний вес
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Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянин Ислам Махачев назвал главную причину перехода в полусредний вес.

«Сейчас самое лучшее время [для смены дивизиона]. Я ждал боя с Арманом Царукяном, поскольку он шёл также на очень хорошей серии побед. И фанаты ждали нашего поединка. Арман снялся, а я больше не увидел в лёгком весе интересных вызовов. Поэтому было принято решение подняться в полусредний вес. И в этом дивизионе сменился чемпионом, им стал хороший боец Джек Делла Маддалена. Бой с ним мотивирует меня тренироваться каждый день и просыпаться рано утром», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

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