Махачев сообщил, что в UFC просили его дать предварительное согласие на бой с Мухаммадом

Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что в UFC просили его дать предварительное согласие на бой с американо-палестинцем Белалом Мухаммадом, который на тот момент должен был драться с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 315. Бой завершился победой Делла Маддалены.

«Все думают, что Хантер Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы устроить мне бой с Топурией. Однако он был здесь и мы обсуждали идею организовать бой между мной и победителем поединка Мухаммад — Делла Маддалена. Хантер сказал: «Я в курсе, что Белал твой друг. Но это спорт. Пожмите руки и деритесь. Выясните, кто является лучшим в мире». У нас с ним была большая дискуссия на этот счёт. Я сказал ему: «Давай дождёмся боя Белала с Джеком. Тогда посмотрим, что делать дальше». Вообще сразу после боя на турнире UFC 311 Хантер пришёл ко мне в раздевалку и сказал: «Сейчас самое время, в любой день, когда ты захочешь подняться, у тебя будет такая возможность. Просто скажи нам», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.