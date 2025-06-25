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Махачев сообщил, что в UFC просили его дать предварительное согласие на бой с Мухаммадом

Махачев сообщил, что в UFC просили его дать предварительное согласие на бой с Мухаммадом
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Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что в UFC просили его дать предварительное согласие на бой с американо-палестинцем Белалом Мухаммадом, который на тот момент должен был драться с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 315. Бой завершился победой Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Все думают, что Хантер Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы устроить мне бой с Топурией. Однако он был здесь и мы обсуждали идею организовать бой между мной и победителем поединка Мухаммад — Делла Маддалена. Хантер сказал: «Я в курсе, что Белал твой друг. Но это спорт. Пожмите руки и деритесь. Выясните, кто является лучшим в мире». У нас с ним была большая дискуссия на этот счёт. Я сказал ему: «Давай дождёмся боя Белала с Джеком. Тогда посмотрим, что делать дальше». Вообще сразу после боя на турнире UFC 311 Хантер пришёл ко мне в раздевалку и сказал: «Сейчас самое время, в любой день, когда ты захочешь подняться, у тебя будет такая возможность. Просто скажи нам», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

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