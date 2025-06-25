Ислам Махачев высказался насчёт возможного возвращения в лёгкий вес

Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянин Ислам Махачев не исключил, что в будущем может вернуться в лёгкий вес.

«Может быть, я вернусь в лёгкий вес. Посмотрим. Если появится какой-то интересный вызов, [то я вернусь]. Не буду говорить «нет», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.