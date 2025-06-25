«Неуважительно». Экс-чемпион UFC Махачев — о том, почему оставил титул в лёгком весе

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил своё решение оставить пояс в категории до 70 кг.

«Я хотел удерживать титул в лёгком весе, но это было невозможно, поскольку мне бы пришлось драться с Делла Маддаленой (чемпион UFC в полусреднем весе. — Прим. «Чемпионата») в октябре или ноябре, а потом в феврале начнётся Рамадан [который длится 30 дней]. Удерживать пояс в лёгком весе больше года без защит — это не то, чего мне хотелось бы. Было бы неуважительно ко всем бойцам», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.