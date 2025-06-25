Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший чемпион UFC Махачев рассказал, где и когда хотел бы провести следующий бой

Бывший чемпион UFC Махачев рассказал, где и когда хотел бы провести следующий бой
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире лиги в Нью-Йорке, который традиционно проходит в начале или середине ноябре на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я спросил Дану Уайта (президент UFC. — Прим. «Чемпионата»), есть ли у меня с Джеком возможность провести поединок на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Для меня было бы честью драться на этой легендарной арене», — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Материалы по теме
Махачев всё ещё может вернуться в лёгкий вес? А для чего ему это нужно?
Махачев всё ещё может вернуться в лёгкий вес? А для чего ему это нужно?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android