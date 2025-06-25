Бывший чемпион UFC Махачев рассказал, где и когда хотел бы провести следующий бой

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире лиги в Нью-Йорке, который традиционно проходит в начале или середине ноябре на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я спросил Дану Уайта (президент UFC. — Прим. «Чемпионата»), есть ли у меня с Джеком возможность провести поединок на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Для меня было бы честью драться на этой легендарной арене», — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.