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Махачев оказался удивлён выступлением Белала Мухаммада в бою с Делла Маддаленой

Махачев оказался удивлён выступлением Белала Мухаммада в бою с Делла Маддаленой
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Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянин Ислам Махачев поделился мнением насчёт выступления своего друга американо-палестинца Белала Мухаммада в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 315. Бой завершился победой Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Мне известно, каковы навыки Белала. Для меня было удивительным то, как он дрался с Джеком, какой геймплан выбрал. На мой взгляд, Белал ошибся. У него была возможность [победить], но он ею не воспользовался. Белал начал бороться только в последнем раунде. А для того чтобы победить, необходимо подключать борьбу с первого раунда, поскольку вам удастся измотать своего оппонента», — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

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