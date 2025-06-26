«Могу нокаутировать». Илия Топурия уверен, что может побить Махачева в полусреднем весе

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что может побить лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянина Ислама Махачева в полусреднем дивизионе.

«Почему бы и нет? Я тренировался с людьми, которые дерутся в полусреднем весе, и чувствовал себя [в спаррингах с ними] очень хорошо. У нас были очень конкурентные раунды. Я ощущаю, что могу доминировать и нокаутировать любого в этом мире. Когда дело доходит до поединка, чувствую, что именно мне принадлежит звание лучшего бойца ​​в мире.

И если я выйду на улицу и кто-то что-то скажет в адрес моей жены, не буду спрашивать этого человека, сколько он весит, какой у него рост и размах рук. Я пойду ва-банк. И в случае с Махачевым мне заплатят, получу ещё один титул чемпиона мира. Так почему бы не рискнуть?» — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.