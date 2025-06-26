Пэдди Пимблетт не исключил, что перед UFC 317 у него будет драка с Топурией

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт не исключил, что перед UFC 317 у него будет драка с 28-летним бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией. На предстоящем мероприятии Матадор проведёт бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я буду на UFC 317 сидеть рядом с клеткой. Если [после победы над Оливейрой] Илия бросит вызов мне и меня приведут в октагон, то я буду смеяться до упаду. Эта ситуация довольна забавна.

Я не создаю проблем никому, и на турнире вместе со мной будет менеджер, а также оператор [моего YouTube-канала]. Тогда [в марте 2022 года] в Лондоне, когда бутылочка с антисептиком отскочила от головы Топурии, он попытался напасть на меня с девятью людьми из своей команды.

Если мы с ним встретимся и ситуация обострится, то смогу его нокаутировать, и он даже не сможет выйти на бой против Чарльза Оливейры. Я не из тех, кто приходит, чтобы устроить хаос. Но если Илия захочет устроить что-то, то я закончу это, как в прошлый раз. Буду в Вегасе до среды, посмотрим, что случится», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.