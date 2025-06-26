Ислам Махачев: бой с Делла Маддаленой будет тяжёлым. Джек действительно хорош

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением насчёт предстоящего поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Бой с Делла Маддаленой будет тяжёлым, откровенно говоря. Я смотрел его поединок с Белалом. Он хорош, правда хорош, мужик. В начале своей карьеры в UFC у Джека были проблемы в борьбе, но сейчас он значительно улучшился.

Я видел, как Делла Маддалена тренировался с сильными борцами и грэпплерами. Именно поэтому он находится сейчас в таком положении. Джек опасен в каждом аспекте. Но очень скоро мы увидим, кто является лучшим бойцом в мире», — приводит слова Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).