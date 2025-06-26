Ислам Махачев – о завершившем карьеру Джоне Джонсе: он заставил всех ждать

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о завершении карьеры американца Джона Джонса.

«Честно говоря, Джон Джонс должен был завершить карьеру ещё несколько лет назад, когда взял второй пояс. Но он заставил всех ждать — всех фанатов MMA. Все хотели увидеть бой Джонса с Аспиналлом. Для меня это сейчас тоже один из самых интересных боёв — Джон Джонс против Аспиналла. Но Джон — он легенда. Он — одно из самых громких имён в ММА. И если он не хочет драться — никто не может заставить. Он уже всё сделал, что должен был в MMA», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Джонс дебютировал в UFC в 2008 году. Впоследствии становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и одно поражение.