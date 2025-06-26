«Вытру пол октагона твоим лицом». Царукян с угрозой обратился к Топурии перед UFC 317

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян обратился к звезде организации грузину Илии Топурии перед выступлением последнего на турнире UFC 317.

«Если ты выиграешь, я вытру пол октагона твоим лицом», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США) Топурия сразится за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Царукян станет запасным бойцом.

Ранее Топурия объяснил, что нужно сделать Пимблетту и Царукяну, чтобы получить титульный поединок.

Материалы по теме Илия Топурия объяснил, что нужно сделать Пимблетту и Царукяну, чтобы получить титульник

Махачев проводит удушающий бывшему спарринг-партнёру Топурии