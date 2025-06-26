Умар Кремлёв призвал Иман Хелиф вернуть золотую медаль ОИ-2024

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал победительницу боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирку Иман Хелиф вернуть золотую медаль.

«МОК не борется за справедливость в спорте и раздаёт медали, исходя из своих политических интересов. Иман Хелиф следует вернуть олимпийскую медаль Парижа.

Первый тест [Хелиф] был проведён на чемпионате мира 2022 года, после того как мы заметили подозрительные моменты. Мы протестировали группу атлетов, а не одного или двух. Два результата, скажем так, вышли за пределы нормы.

Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, поэтому посчитали необходимым провести второе тестирование, прежде чем убедиться. Второй тест был проведён в 2023 году и подтвердил результат первого», — приводит слова Кремлёва издание Daily Mail.