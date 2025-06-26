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Топурия объяснил, почему Царукян не получит чемпионский бой после UFC 317

Топурия объяснил, почему Царукян не получит чемпионский бой после UFC 317
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Экс-чемпион UFC Илия Топурия объяснил, почему, по его мнению, российский легковес Арман Царукян не станет следующим претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг).

«Я не думаю, что UFC даст ему титульный шанс. Во всяком случае, я не собираюсь давать его, потому что не вижу Армана заслуженным претендентом.

У UFC был однажды инцидент со мной из-за весогонки, когда я дрался в 65 кг. Меня перевели в следующий дивизион, заставили исправить ошибки, поле чего мне пришлось вернуться. Так почему они должны давать шанс Арману?» — приводит слова Топурии ESPN Deportes.

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