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«Большим быть нелегко». Махачев высказался о переходе в полусредний вес UFC

«Большим быть нелегко». Махачев высказался о переходе в полусредний вес UFC
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Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о подготовке к переходу в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Я пытаюсь быть большим, и это нелегко. Всю жизнь я «гонял» вес, но сейчас, когда я хочу оставаться большим, мой вес не меняется. Я пытаюсь больше работать с тяжестями, у нас есть программа, и постепенно мы набрали 2 кг. Это очень тяжело. Но я не хочу становиться большим из-за еды. Мне нужны мышцы», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.

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