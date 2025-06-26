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Порье сказал, что определит результат боя Делла Маддалена — Махачев

Порье сказал, что определит результат боя Делла Маддалена — Махачев
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался об ожидаемом поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Думаю, мы всё узнаем в первых двух раундах. Если Ислам сможет проводить тейкдауны, то победит. Если Джек остановит тейкдауны Ислама, то его ударка и габариты станут большой проблемой. Хотя, когда вы беспокоитесь о борьбе, ваша ударная техника меняется. Так или иначе, а первые два раунда определят ход поединка», – заявил Порье в интервью Майку Бону.

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