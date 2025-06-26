Топурия назвал бойца лёгкого веса UFC, с которым не нужно драться Пимблетту

Экс-чемпион UFC Илия Топурия назвал бойца лёгкого веса (до 70 кг), с которым, по его мнению, не нужно встречаться звёздному британцу Пэдди Пимблетту.

«Если Пимблетт хочет дойти до титула, ему нужно сразиться с Джастином Гэтжи. Потому что если он подерётся с Арманом, Арман победит. Поэтому самый простой путь, который у него есть, чтобы получить титульный бой, — это Джастин», — сказал Топурия на пресс-конференции перед UFC 317.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи одолел в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Пимблетт на UFC 314 в апреле победил техническим нокаутом американского экс-претендента Майкла Чендлера.