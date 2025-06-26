Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия назвал бойца лёгкого веса UFC, с которым не нужно драться Пимблетту

Топурия назвал бойца лёгкого веса UFC, с которым не нужно драться Пимблетту
Комментарии

Экс-чемпион UFC Илия Топурия назвал бойца лёгкого веса (до 70 кг), с которым, по его мнению, не нужно встречаться звёздному британцу Пэдди Пимблетту.

«Если Пимблетт хочет дойти до титула, ему нужно сразиться с Джастином Гэтжи. Потому что если он подерётся с Арманом, Арман победит. Поэтому самый простой путь, который у него есть, чтобы получить титульный бой, — это Джастин», — сказал Топурия на пресс-конференции перед UFC 317.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи одолел в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Пимблетт на UFC 314 в апреле победил техническим нокаутом американского экс-претендента Майкла Чендлера.

Материалы по теме
Топурия оценил шансы Пимблетта в потенциальном бою с Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android