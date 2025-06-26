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Махачев ответил, как относится к возможному бою с Камару Усманом

Махачев ответил, как относится к возможному бою с Камару Усманом
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Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о потенциальном поединке с бывшим обладателем титула в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом.

«Я видел интервью, Камару кое-что сказал (улыбается). Тяжелый бой, но звучит хорошо. Это большой поединок», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Камару Усману 38 лет. В июне на UFC on ESPN 69 нигериец одолел единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли, одержав первую победу с 2021 года.

Исламу Махачеву 33 года. Ожидается, что во второй половине года россиянин сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

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