Махачев ответил, как относится к возможному бою с Камару Усманом

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о потенциальном поединке с бывшим обладателем титула в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом.

«Я видел интервью, Камару кое-что сказал (улыбается). Тяжелый бой, но звучит хорошо. Это большой поединок», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Камару Усману 38 лет. В июне на UFC on ESPN 69 нигериец одолел единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли, одержав первую победу с 2021 года.

Исламу Махачеву 33 года. Ожидается, что во второй половине года россиянин сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.