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Вадим Немков дал прогноз на предстоящие бои Молдавского и Попова в Гран-при PFL

Вадим Немков дал прогноз на предстоящие бои Молдавского и Попова в Гран-при PFL
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Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о предстоящих выступлениях соотечественников Валентина Молдавского и Олега Попова в рамках Гран-при тяжёлого веса (до 120 кг) PFL.

«Нельзя говорить о том, что в паре Валентина Молдавского и Александра Романова определится победитель Гран-при. Олег Попов и Родриго Насименто тоже сильные бойцы. В этом Гран-при собраны одни из сильнейших тяжеловесов мира. Нельзя говорить о том, что кто-то явно слабее. В полуфиналах уж точно. Уверен, что Валентин и Олег выиграют свои поединки. Они прошли хороший лагерь», – приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.

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