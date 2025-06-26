Ислам Махачев дал прогноз на бой Топурия — Оливейра

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев дал прогноз на чемпионский поединок в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Все зависит от того, кто реализует геймплан. Если Чарльз повалит Топурию, он может легко финишировать его на земле. Если Топурия поймает его [ударом], он уснёт.

У Чарльза есть шанс, большой шанс. Он всегда хорошо дерётся с ударниками, будь то Порье или Чендлер. У обоих хороший удар. Оба очень хороши в стойке. Но если вы дадите Чарльзу шанс, пусть и небольшой, он может финишировать. Чарльз всегда опасен. Я вижу всё 50 на 50», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

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Напомним, поединок Топурия – Оливейра состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.