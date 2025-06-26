Батыргазиев: докажу в бою с Диккенсом, что достоин титула чемпиона мира

Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO) высказался о предстоящем поединке с британцем Джеймсом Диккенсом (35-5, 14 KO). Бой состоится 2 июля на турнире IBA в Стамбуле (Турция).

«Для меня это будет первый бой на профессиональном ринге за пределами России. Это большая ответственность. Чувствуется вся серьёзность этого боя. Я буду максимально готов к этому поединку, чтобы доказать, что я сильнее и лучше своего оппонента, что я достоин титула чемпиона мира. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Не пропустите наш поединок 2 июля. Будет красивый и зрелищный бокс», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.