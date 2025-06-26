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Махачев назвал фаворита третьего боя Порье — Холлоуэй

Махачев назвал фаворита третьего боя Порье — Холлоуэй
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Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем третьем поединке между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем, который состоится 19 июля в Новом Орлеане (США) на турнире UFC 318.

«Я считаю, что у Дастина больше шансов. Он сказал мне, что это его последний бой… Думаю, он будет готов и победит», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

В своём последнем бою на UFC 309 в октябре Холлоуэй проиграл в бою за титул в полулёгком весе (до 65 кг) грузину Илии Топурии. Порье на UFC 307 в июле уступил удушающим приемом Махачеву, не сумев завоевать титул в лёгком весе (до 70 кг).

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