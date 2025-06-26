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Алджамейн Стерлинг и Брайан Ортега сразятся на UFC Fight Night 257

Алджамейн Стерлинг и Брайан Ортега сразятся на UFC Fight Night 257
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг проведёт свой следующий бой против экс-претендента на титул чемпиона UFC в полулёгком весе, своего соотечественника Брайана Ортеги на турнире UFC Fight Night 257, который пройдёт 23 августа в Шанхае (Китай).

Напомним, Стерлинг свой предыдущий поединок проводил в декабре 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от не знающего поражений российского бойца Мовсара Евлоева.

Что касается Ортеги, то он свой последний бой провёл в сентябре 2024 года и проиграл там единогласным судейским решением бразильцу Диего Лопесу.

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