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Миньян Чжан и Джонни Уокер возглавят турнир UFC в Китае

Миньян Чжан и Джонни Уокер возглавят турнир UFC в Китае
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Китайский полутяжеловес UFC Миньян Чжан и бразильский боец Джонни Уокер проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 259, который пройдёт 23 августа в Шанхае (Китай).

Напомним, Миньян Чжан свой последний бой проводил в апреле 2025 года и одержал там победу техническим нокаутом в первом раунде над Энтони Смитом.

Что касается Уокера, то он свой предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и потерпел там поражение нокаутом в первом раунде от Волкана Оздемира.

Стоит отметить, что в соглавном событии этого турнира состоится бой в полулёгком дивизионе между экс-чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом и экс-претендентом на титул Брайаном Ортегой.

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