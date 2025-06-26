Вице-президент АСА: у Оливейры есть шансы, но вероятность победы Топурии нокаутом выше

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что испанец Илия Топурия добьётся досрочной победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный пояс UFC в лёгком весе.

«Безусловно, Оливейра может составить конкуренцию Топурии. Но Оливейра в каждом бою пропускает и падает, а это сильная сторона Топурии — удар. Стили делают бои. Топурия бьёт очень тяжело. Да, у Оливейры есть борьба, но и у Топурии она есть… Засабмитить Топурию за счёт бразильского джиу-джитсу будет нелегко. Возможно, поможет грязная работа в клинче, чтобы вымотать соперника. Если такую манеру сможет навязать Оливейра, при этом не упав за это время, тогда шансы будут. Но Топурия очень тяжело бьёт с дистанции. Топурию нужно вязать и выматывать. Но как это сделать, чтобы самому не пропустить и не уйти в нокаут? Так что вероятность победы нокаутом Топурии выше, именно Илия фаворит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Топурия и Оливейра возглавят турнир UFC 317, который пройдёт в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).