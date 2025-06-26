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Российского бойца ММА ударило током во время празднования победы

Российского бойца ММА ударило током во время празднования победы
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27-летний российский боец ММА, выступающий в легчайшем дивизионе, Иван Паршиков решил отпраздновать победу на турнире во Вьетнаме эффектным прыжком с ринга в бассейн, который находился рядом. Боец схватился за осветительную мачту рядом с рингом и хотел совершить прыжок, но получил удар током.

«Идея нырнуть с ринга в бассейн оказалась не самой удачной», — иронично подписал Паршиков опубликованное видео на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошёл на любительском турнире по боксу 22 июня. К счастью, обошлось без серьёзных травм — Иван жив и почти здоров, о чём свидетельствуют его фото и видео тренировок после этого турнира, где он без проблем работает со снарядами в зале.

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