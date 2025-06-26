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Джордж Гроувз сделал прогноз на бой Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Джордж Гроувз сделал прогноз на бой Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз дал свой прогноз на предстоящий бой абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

«Хороший большой боец всегда побьёт хорошего мелкого бойца. Для более мелкого бойца это будет очень тяжёлая задача. Думаю, что размеры однозначно сыграют важнейшую роль в этом поединке. В боксе разное случалось, но для Кроуфорда это реально тяжелейшая задача — побить Канело в суперсреднем весе», — приводит слова Гроувза The Ring.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

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