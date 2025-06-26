Джордж Гроувз сделал прогноз на бой Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз дал свой прогноз на предстоящий бой абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

«Хороший большой боец всегда побьёт хорошего мелкого бойца. Для более мелкого бойца это будет очень тяжёлая задача. Думаю, что размеры однозначно сыграют важнейшую роль в этом поединке. В боксе разное случалось, но для Кроуфорда это реально тяжелейшая задача — побить Канело в суперсреднем весе», — приводит слова Гроувза The Ring.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).