«Я готов убить Дариуша». Ренато Мойкано — о предстоящем бое с Бенеилом

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против одного из ведущих бойцов дивизиона Бенеила Дариуша.

«У меня были всё те же спарринг-партнёры, что и раньше, но я провёл намного лучше лагерь, чем до этого. Мне придётся убить Дариуша, потому что кто-то сказал мне, что он всего на 15 дней старше меня. Получается, я самого себя называл стариком весь лагерь. В субботу вечером останется только один старик, и это буду я», — приводит слова Мойкано MMA Fighting.

Напомним, бой между Мойкано и Дариушем состоится 28 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе.