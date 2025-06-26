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«Я готов убить Дариуша». Ренато Мойкано — о предстоящем бое с Бенеилом

«Я готов убить Дариуша». Ренато Мойкано — о предстоящем бое с Бенеилом
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против одного из ведущих бойцов дивизиона Бенеила Дариуша.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Бенеил Дариуш — Ренато Карнейро
29 июня 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Бенеил Дариуш
Не началось
Ренато Мойкано

«У меня были всё те же спарринг-партнёры, что и раньше, но я провёл намного лучше лагерь, чем до этого. Мне придётся убить Дариуша, потому что кто-то сказал мне, что он всего на 15 дней старше меня. Получается, я самого себя называл стариком весь лагерь. В субботу вечером останется только один старик, и это буду я», — приводит слова Мойкано MMA Fighting.

Напомним, бой между Мойкано и Дариушем состоится 28 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе.

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