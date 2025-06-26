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Валентин Молдавский и Олег Попов прошли взвешивание перед боями на PFL World Tournament 7

Валентин Молдавский и Олег Попов прошли взвешивание перед боями на PFL World Tournament 7
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В Чикаго (Иллинойс, США) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира PFL World Tournament 7, который пройдёт в ночь с 27 на 28 июня.

Российские тяжеловесы лиги PFL Валентин Молдавский и Олег Попов проведут свои поединки в предварительном карде этого шоу.

Валентин Молдавский сразится с молдавским тяжеловесом Александром Романовым. Вес Молдавского перед этим боем составил 107,86 кг, в то время как его соперник показал на весах 119,93 кг.

Олег Попов проведёт поединок против бразильца Родриго Насименто, который потянул на 116,57 кг, а под Поповым весы зафиксировали 113,04 кг.

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