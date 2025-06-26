Алексей Папин возглавит вечер бокса 19 июля в Москве

Известный российский тяжеловес Алексей Папин выступит в главном событии боксёрского вечера 19 июля в Москве, организованного промоутерской компанией СОЮЗ. Соперником россиянина станет сербский нокаутёр Мильжан Ровчанин.

Напомним, первоначально главным событием этого шоу должен был стать поединок экс-чемпиона мира в полусреднем весе Раджаба Бутаева, но из-за перенесённой во время подготовки инфекции стафилококка он не смог принять участия в этом турнире.

Что касается Папина, то его предыдущий официальный поединок состоялся в августе 2024 года против доминиканца Феликса Валеры, которого он победил техническим нокаутом в пятом раунде. После этого Папин в декабре 2024 года провёл выставочный поединок против экс-бойца UFC Грега Харди, победив его нокаутом, побывав на настиле в стартовом раунде.