«Пытаемся воплотить это в жизнь». Звезда UFC Чендлер — о дебюте в WWE

39-летний американский боец и бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер заявил о том, что провёл переговоры с директором по контенту и легендарным рестлером промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Полом «Трипл Эйч» Левеком.

«Я разговаривал с Трипл Эйчем о моём возможном контракте с WWE, так что мы пытаемся воплотить это в жизнь. Он знает, что я хочу, чтобы у меня была возможность показать себя [в реслинге], и, думаю, он тоже хочет, чтобы эта дверь была открыта», — сказал Чендлер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее звёздный боксёр и чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF во втором среднем весе Сауль Альварес заявил о том, что совершит дебют в WWE.