Магомед Анкалаев намекнул на реванш с Перейрой в октябре

Российский чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев заявил о том, что готов провести реванш с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Алексом Перейрой в октябре 2025 года.

«В октябре я закрою страницу и карьеру этого парня. Без пощады», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.

Напомним, первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте 2025 года и тогда победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Анкалаев. Этим поражением Перейра прервал свою победную серию из пяти поединков. Что касается Анкалаева, то он не знает поражений с 2018 года.