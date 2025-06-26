Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев намекнул на реванш с Перейрой в октябре

Магомед Анкалаев намекнул на реванш с Перейрой в октябре
Комментарии

Российский чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев заявил о том, что готов провести реванш с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Алексом Перейрой в октябре 2025 года.

«В октябре я закрою страницу и карьеру этого парня. Без пощады», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.

Напомним, первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте 2025 года и тогда победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Анкалаев. Этим поражением Перейра прервал свою победную серию из пяти поединков. Что касается Анкалаева, то он не знает поражений с 2018 года.

Материалы по теме
UFC 317 — турнир года? Яркие титульники, дебют Топурии в лёгком весе и море веселья
UFC 317 — турнир года? Яркие титульники, дебют Топурии в лёгком весе и море веселья
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android