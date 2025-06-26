Звезда UFC Чендлер назвал легендарного рестлера, с которым хотел бы провести поединок

39-летний американский боец и бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер сказал, что хотел бы провести реслинг-поединок с 50-летним легендарным рестлером Реем Мистерио, выступающим в World Wrestling Entertainment (WWE).

«Сражение с Реем Мистерио было бы чертовски забавным. Возможно, для меня это будет слишком акробатично. Немного потренируйтесь, и я буду делать двойное сальто назад и приземляться на людей», — сказал Чендлер в интервью YouTube-каналу The Schmo.