Том Аспиналл назвал своего следующего соперника

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл рассказал, с кем планирует провести свой первый бой в ранге полновесного чемпиона. Среди всех топовых тяжеловесов Аспиналл выделил бывшего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Сириля Гана.

«Я счастлив, что теперь меня будут преследовать. Я предпочитаю быть тем, на кого охотятся, а не охотником. Потому что я не люблю преследовать – я хочу быть тем, к кому приходят сами. Я уже победил многих из тех, кто находится в топовой десятке. Один из тех, с кем я ещё не дрался, это Сириль Ган, парень из Франции, и в прошлом я пару раз пытался получить бой с ним. Он уклонялся от поединка со мной всеми правдами и неправдами, так что заслужил получить от меня небольшую взбучку, и я настраиваюсь на это. Есть ещё несколько парней в рейтинге. Жаилтон Алмейда – бразильский парень, с которым я ещё не дрался. Александр Волков, которого я уже побеждал. Есть ещё несколько новичков, которых я не упомянул, так что в ближайшие пару лет мне будет чем заняться», — приводит слова Аспиналла MMA Junkie.

Напомним, Аспиналл стал полновесным чемпионом после того, как экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс объявил о завершении бойцовской карьеры, оставив титул в тяжёлом весе вакантным.