Крис Алгиери высказался о возможном поединке Деонтея Уайлдера с Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Крис Алгиери высказался по поводу возможного поединка между экс-чемпионами мира в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

«Ущерб от трилогии Уайлдера с Тайсоном Фьюри сказался, так же как и два боя Джошуа с Александром Усиком показали, что они также нанесли ему существенный урон. Оба бойца оставили много себя на ринге в те жестокие ночи. Но бой между ними до сих пор был бы интересен огромному количеству фанатов бокса», — приводит слова Алгиери Boxing Scene.

Напомним, Уайлдер вернётся на ринг в ночь с 27 на 28 июня в США, где сразится в 10-раундовом поединке с американцем Тайрреллом Херндоном.