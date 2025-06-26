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Крис Алгиери высказался о возможном поединке Деонтея Уайлдера с Энтони Джошуа

Крис Алгиери высказался о возможном поединке Деонтея Уайлдера с Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Крис Алгиери высказался по поводу возможного поединка между экс-чемпионами мира в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

«Ущерб от трилогии Уайлдера с Тайсоном Фьюри сказался, так же как и два боя Джошуа с Александром Усиком показали, что они также нанесли ему существенный урон. Оба бойца оставили много себя на ринге в те жестокие ночи. Но бой между ними до сих пор был бы интересен огромному количеству фанатов бокса», — приводит слова Алгиери Boxing Scene.

Напомним, Уайлдер вернётся на ринг в ночь с 27 на 28 июня в США, где сразится в 10-раундовом поединке с американцем Тайрреллом Херндоном.

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