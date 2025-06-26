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Кристиан Мбилли и Мацей Сулецки сделали вес

Кристиан Мбилли и Мацей Сулецки сделали вес
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В Квебеке (Канада) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников боксёрского вечера, который пройдёт там в ночь с 27 на 28 июня, где за титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе сразятся местный любимец публики Кристиан Мбилли и польский боксёр Мацей Сулецки.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав одинаковую отметку в 76,0 кг.

Послужной список Мбилли состоит из 28 побед (23 досрочно) в 28 поединках. За плечами Сулецкого 33 победы (13 досрочно) при всего трёх поражениях.

Напомним, абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории является Сауль «Канело» Альварес.

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