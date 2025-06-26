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Том Аспиналл оставил послание Джону Джонсу после его завершения карьеры

Том Аспиналл оставил послание Джону Джонсу после его завершения карьеры
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Чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл прокомментировал уход на пенсию бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса.

«Если он действительно почувствует, что сделал достаточно, он будет спокоен… Я надеюсь, что он уже наслаждается своей жизнью, своей семьёй и гордится своей карьерой, потому что она была потрясающей и легендарной», — сказал Аспиналл на YouTube-канале Стивена Бартлетта.

Напомним, Аспиналл и Джонс планировали провести бой между собой в 2025 году, но затем Джонс объявил о завершении карьеры и Аспиналла без боя перевели из временного чемпиона в полновесного.

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