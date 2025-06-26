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Ислам Махачев возмущён слабой раскруткой титульного боя между Топурией и Оливейрой

Ислам Махачев возмущён слабой раскруткой титульного боя между Топурией и Оливейрой
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев считает, что бой за вакантный титул UFC в лёгком дивизионе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой не получает должную раскрутку и любители ММА без фанатизма относятся к этому бою и турниру UFC 317 в целом, который пройдёт в рамках Международной бойцовской недели в Лас-Вегасе (США).

«Брат, мне просто плохо от этого, никто не говорит о Международной бойцовской неделе, никто не говорит о главном событии этого шоу, что это такое?» — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу ACD MMA.

Напомним, Топурия оставил свой титул UFC в полулёгком весе, решив подняться в весе, и проведёт свой дебютный бой в рамках лёгкого дивизиона.

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