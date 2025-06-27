Деонтей Уайлдер и Тайррелл Херндон прошли взвешивание

В Уичито (США) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников боксёрского вечера, который пройдёт там в ночь с 27 на 28 июня. В главном событии шоу экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер сразится со своим малоизвестным соотечественником Тайрреллом Херндоном.

Вес Уайлдера составил рекордные для него 102,2 кг, в то время как Херндон потянул на 99 кг.

Напомним, Уайлдер вернётся на ринг после сокрушительного поражения в июне 2024 года от китайского тяжеловеса Чжан Чжилэя, которому он уступил техническим нокаутом в пятом раунде, а до этого в декабре 2023 года он также проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.