Видео: Усик повторил фирменное движение легенды WWE Трипл Эйча

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик во время подготовки к поединку с чемпионом IBF в супертяжёлом весе британец Даниэлем Дюбуа повторил фирменное движение легендарного рестлера промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) Пола Трипл Эйча Левека.

Видео доступно на YouTube-канале Ring Magazine.

Усик набрал воды и характерным движением выплюнул её в воздух, распыляя на себя и вокруг. Таким движением прославился и Трипл Н, который при выходе на ринге встаёт на апрон и, опираясь на канаты, эффектным движением выплёвывает воду.

Фото: wwe.com

Трипл Н дважды введён в Зал славы реслинга, как сольный исполнитель, и член группировки D-Generation X. В данный момент занимает руководящую должность в WWE — директора по контенту.