Филип Хргович сделал прогноз на предстоящий реванш Усика и Дюбуа

Хорватский тяжеловес Филип Хргович высказался по поводу предстоящего реванша между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом весе Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне.

«Смотрите, сейчас, я думаю, это совсем другой бой, чем был первый. В первом поединке Дюбуа был перебоксирован, деклассирован, а теперь я считаю, он точно другой боец. У него были три отличные победы, и его уверенность сейчас намного лучше, намного выше. Он сделал что-то со своей держалкой. Я не знаю что, но его держалка лучше (смеётся). Он совершенно другой боец, и я ожидаю совершенно другой бой, причём более тяжёлый поединок для Усика, чем в первый раз. У меня небольшой фаворит всё ещё Усик, но не буду удивлён, если Даниэль Дюбуа выиграет реванш. Я знаю, что вы, ребята, британцы, сделаете всё, чтобы помочь Даниэлю выиграть реванш. Если это будет близкий бой, то, я думаю, лучше будет Дюбуа. Так что да, считаю будет отличный бой и более тяжёлый для Усика, чем их первый поединок», — приводит слова Хрговича Boxing Scene.