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Топурия и Оливейра провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 317

Топурия и Оливейра провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 317
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра провёл битву взглядов с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией перед турниром UFC 317. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) пройдёт 29 июня на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

В октябре на турнире UFC 308 Илия Топурия провёл первую защиту титула в полулёгком весе, нокаутировав американца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Чарльз Оливейра, в свою очередь, одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером на UFC 309.

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