Топурия и Оливейра провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 317

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра провёл битву взглядов с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией перед турниром UFC 317. Их бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) пройдёт 29 июня на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В настоящий момент в активе Топурии 16 побед без единого поражения. На счету Оливейры 35 побед и 10 поражений.

В октябре на турнире UFC 308 Илия Топурия провёл первую защиту титула в полулёгком весе, нокаутировав американца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Чарльз Оливейра, в свою очередь, одержал победу единогласным решением судей над Майклом Чендлером на UFC 309.