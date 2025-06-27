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Махачев и Двалишвили вошли в число номинантов престижной спортивной премии ESPYS

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили попали в список претендентов на престижную премию ESPYS в области спорта.

Лучший боец года года в UFC года

Полный список претендентов на награду

Мераб Двалишвили

Кайла Харрисон

Ислам Махачев

Дрикус дю Плесси

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе он победил бразильца Ренато Мойкано в первом раунде удушающим приёмом.

Двалишвили, в свою очередь, 8 июня победил американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) — это награда, которая присуждается американской вещательной телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений в течение календарного года, предшествующего данной ежегодной церемонии.