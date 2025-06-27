Илия Топурия дал однословную характеристику Махачеву, Пимблетту, Царукяну и другим

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия дал однословную характеристику нескольким бойцам UFC.
— Дастин Порье?
— Зверь.
— Джастин Гэтжи?
— Боксёрская груша.
— Макс Холлоуэй?
— Легенда.
— Майкл Чендлер?
— Железный.
— Ренато Мойкано?
— Забавный.
— Пэдди Пимблетт?
— Белокурый придурок.
— Ислам Махачев?
— Марионетка.
— Арман Царукян?
— Цавт танем (данная фраза часто используется среди представителей армянского народа и переводится как «унесу твою боль». С её помощью армяне выражают безграничную любовь к человеку. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Топурия в интервью каналу Sportsnet.