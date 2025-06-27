Илия Топурия дал однословную характеристику Махачеву, Пимблетту, Царукяну и другим

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия дал однословную характеристику нескольким бойцам UFC.

— Дастин Порье?

— Зверь.

— Джастин Гэтжи?

— Боксёрская груша.

— Макс Холлоуэй?

— Легенда.

— Майкл Чендлер?

— Железный.

— Ренато Мойкано?

— Забавный.

— Пэдди Пимблетт?

— Белокурый придурок.

— Ислам Махачев?

— Марионетка.

— Арман Царукян?

— Цавт танем (данная фраза часто используется среди представителей армянского народа и переводится как «унесу твою боль». С её помощью армяне выражают безграничную любовь к человеку. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Топурия в интервью каналу Sportsnet.