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Илия Топурия дал однословную характеристику Махачеву, Пимблетту, Царукяну и другим

Илия Топурия дал однословную характеристику Махачеву, Пимблетту, Царукяну и другим
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28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия дал однословную характеристику нескольким бойцам UFC.

— Дастин Порье?
— Зверь.

— Джастин Гэтжи?
— Боксёрская груша.

— Макс Холлоуэй?
— Легенда.

— Майкл Чендлер?
— Железный.

— Ренато Мойкано?
 — Забавный.

— Пэдди Пимблетт?
— Белокурый придурок.

— Ислам Махачев?
— Марионетка.

— Арман Царукян?
— Цавт танем (данная фраза часто используется среди представителей армянского народа и переводится как «унесу твою боль». С её помощью армяне выражают безграничную любовь к человеку. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Топурия в интервью каналу Sportsnet.

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