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Том Аспиналл ответил, сколько раз хотел бы защитить титул до конца 2025 года

Том Аспиналл ответил, сколько раз хотел бы защитить титул до конца 2025 года
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32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что хотел бы провести два боя до конца текущего года.

«Надеюсь, мне удастся подраться дважды в этом году. Я и так уже потратил достаточно времени [простаивая без боёв]. Наша цель — быстро запланировать бой, и, похоже, он состоится довольно скоро. И мне также хотелось бы подраться в конце года», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

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