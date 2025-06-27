Чарльз Оливейра в окружении членов своей команды гоняет вес к бою с Илией Топурией

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра показал, как его поддерживает команда во время процедуры весогонки к предстоящему поединку против 28-летнего испано-грузина Илии Топурии. Бой пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 317. На кону будет стоять титул UFC в категории до 70 кг.

Фото: Из личного архива Оливейры

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оливейра дебютировал в марте 2008 года, а в UFC Чарльз пришёл уже в августе 2010 года. К настоящему моменту в своём рекорде бразильский атлет имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.